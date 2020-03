Land- en tuinbouw op zoek naar Zeeuwen die de handen uit de mouwen willen steken

Werk in de kassen op de Axelse Vlakte bij Westdorpe (foto: OZ)

In de agrarische sector is veel werk, maar de seizoensarbeiders die dat anders opknappen kunnen door het coronavirus niet naar Zeeland komen. Met het oog op de continuiteit van de voedselproductie is dat zorgwekkend, stelt landbouworganisatie ZLTO.

Vraag en aanbod

De provincie steunt de oproep aan Zeeuwen die de handen uit de mouwen willen steken. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: 'We constateren dat vraag en aanbod van arbeid allerlei nieuwe bewegingen kent. Aan de ene kant zien we dat bedrijven geen werk meer hebben voor hun personeel. Aan de andere kant zien we dat bedrijven, vooral juist in de agrisector, dringend op zoek zijn naar mensen. Het is goed dat bedrijven de handen ineen slaan. Waar nodig zullen we daarin ondersteunen."

Kandidaten voor een tijdelijke landbouwbaan kunnen zich melden bij de Zeeuwse Vacaturebank of een detacheringsbureau. In overleg wordt dan gekeken waar hij of zij het best aan de slag kan.

Werk in de landbouw (foto: Omroep Zeeland)

Het bedrijf Groen Sandee (hoveniers en groenbeheer) in Kamperland deed eerder al een oproep aan mensen die noodgedwongen thuis zijn, bijvoorbeeld omdat de horeca dicht is, om te komen werken. "Zit je met je handen in het haar omdat je tijdelijk geen inkomen hebt? Kom dan werken in de buitenlucht bij Sandee Groen. We houden ons natuurlijk aan de regels van het RIVM!." Bij dat bedrijf zijn inmiddels horecamensen aan de slag.