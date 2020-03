Bakker Koewacht: 'Het coronavirus stopt echt niet bij de grens'

En daarom staat Otto nu niet alleen maar in de bakkerij, maar ook op straat. Want hij wil de inwoners die aan 'de verkeerde kant' van de grens wonen wel aan hun dagelijks brood helpen. "Het is een regel die mijn klanten en ik nergens op vinden slaan", zegt Otto. Van de blokkades tot aan de voordeur van de bakkerij is zo'n twintig meter. " Als de buurman niest en de druppeltjes vliegen door de lucht dan kunnen ze ook in België terecht komen hoor. Het coronavirus houdt echt niet op bij de grens."

Aan de grens, bij de blokkade, staat nu een vaandel van de bakkerij en daar wachten de Nederlandse klanten op hun brood dat Otto dan in zijn zaak gaat halen. "Ik mag wel de grens over om het brood te gaan bezorgen, maar de klanten mogen niet mijn zaak binnen. Ik woon nota bene zelf in het Nederlandse gedeelte van Koewacht."

Surveillerende agent

Pal achter de blokkade surveilleert de hele dag een Belgische motoragent die ieder voertuig tegenhoudt om te vragen wat de persoon gaat doen. De meeste krijgen te horen dat ze de grens niet mogen passeren. "Het is een hele gekke situatie", zegt Otto. "Koewacht is een hecht dorp. We kijken nooit wie Nederlander of Belg is. We gaan gewoon goed met elkaar om. Dat het nu zo loopt is gewoon heel jammer."

Bakker Frans Otto uit Koewacht levert broden af bij de grensblokkade in het dorp (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Terneuzen en de burgemeester van het Belgische Moerbeke zijn nu een oplossing aan het bedenken voor het probleem van de bakkerij. "De maatregelen in België zijn een stuk dwingender dan hier", zegt wethouder Sonja Suij. "Dat zorgt voor verschillen en dat is moeilijk te begrijpen voor sommige burgers."

"We moeten er alleen voor zorgen dat er geen tweespalt komt tussen de Nederlanders en Belgen", vervolgt Suij. "Het virus kiest geen nationaliteit, geloof of ras."