Ook huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen centraliseren zorg coronavirus

De ingang van de Huisartsenpost in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

De opschaling van zorg is volgens de huisartsen noodzakelijk vanwege het tekort aan beschermende kleding voor huisartsen, en omdat verwacht wordt dat het aantal patiënten met luchtweginfecties de komende weken behoorlijk zal toenemen.

'Ook huisartsen en assistenten ziek'

"Het is niet uit te sluiten dat ook huisartsen en assistenten ziek zullen worden. Door te centraliseren hopen de huisartsen te voorkomen dat in dat geval patiënten verstoken blijven van hulp", schrijft Nucleuszorg in een verklaring namens alle Zeeuws-Vlaamse huisartsen.

In Terneuzen, Oostburg en Hulst worden speciale luchtweginfectieposten ingericht. In deze posten gelden extra hygiënische maatregelen om de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te voorkomen.

Tijdelijke huisartsenpost

De huisartsenpost in Terneuzen bij ziekenhuis ZorgSaam fungeert vanaf 27 maart 's middags om 17.00 uur als luchtweginfectiepost. Omdat de zorgverleners op deze huisartsenpost dan nog alleen patiënten met luchtweginfecties zullen zien, komt er een tweede tijdelijke huisartsenpost in Huisartsenpraktijk Triniteit aan de Van Steenbergenlaan 29 in Terneuzen.

De luchtweginfectieposten in Oostburg en Hulst beginnen op 30 maart en functioneren alleen tijdens kantooruren. De luchtweginfectiepost in Hulst komt in portacabins bij Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst. De luchtweginfectiepost in Oostburg wordt gevestigd in Huisartsenpraktijk De Bruijckere, in het ziekenhuis Antonius in Oostburg. De huisartsenpraktijk van dokter De Bruijckere in Oostburg zal hierdoor tijdelijk terug verhuizen naar de oude locatie aan de Zuidwal 8 in Oostburg.

Verwijzing van de huisarts

Patiënten kunnen alleen op de luchtweginfectieposten terecht met een verwijzing van de huisarts. Zij bellen dus eerst de eigen huisarts en alleen als die hen doorverwijst, kunnen ze bij een van de luchtinfectieposten terecht. Alleen patiënten met een afspraak worden bij de posten geholpen.

Deze nieuwe aanpak in Zeeuws-Vlaanderen lijkt sterk op de werkwijze die huisartsen boven de Westerschelde, met uitzondering van Tholen, sinds vorige week donderdag hanteren. Daar worden patiënten met ernstige longklachten ook op drie locaties onderzocht: in Goes, Vlissingen en Scharendijke.

