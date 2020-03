"Hopen dat alle havenbedrijven het overleven"

Haven in Gent (foto: Omroep Zeeland)

Zelf is North Sea Port nog "volledig operationeel", meldt directeur Schalck. De nautische afdeling van North Sea Port draait nog gewoon door ondanks beperkende maatregelen. Schepen kunnen daardoor veilig de haven in Zeeland en Gent in en uit, om vracht aan te voeren of in te laden. "We zijn er vrijwel zeker van dat we deze nautische service kunnen blijven verzekeren."

Angstig

Zo optimistisch als het havenschap is over het kunnen blijven aanbieden van haar diensten, zo pessimistisch zijn sommige havenbedrijven in Gent en Zeeland. "We zien dat sommige bedrijven angstig kijken naar deze crisis", zegt Schalck. "Sommige zijn al stilgevallen, anderen zijn nog wel helemaal operationeel. Maar het zal een economisch slecht jaar worden door deze coronacrisis; Daar zijn alle bedrijven in de haven toch wel van overtuigd. We hopen dat de meeste bedrijven in de haven dit gaan overleven."

Vignet

In België gelden strengere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dan in Nederland. Waar Nederlanders wat meer vrijheid hebben, geldt in België een lockdown, waarbij mensen nog nauwelijks de straat op mogen. Volgens Schalck zijn er niet zoveel verschillen meer, nu ook in Nederland maandag de regels zijn aangescherpt. "Onze bewindslieden minister Knops en minister De Crem hebben een vignet ingevoerd waarmee mensen toch over de grens kunnen. Daardoor ondervinden we er nu bijna geen hinder meer van dat we in twee landen actief zijn."