'Misbruik van vignetten om Belgische grens over te gaan'

Vignet voor grensarbeiders (foto: ANP)

De vignetten zijn deze week in het leven geroepen voor grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen. Ze kunnen ermee zonder veel oponthoud de grens tussen België en Nederland passeren. Die grens is vanwege het coronavirus voor alle anderen gesloten.

'Massaal misbruik'

Volgens Bonnewel komt in de praktijk weinig tot niets terecht van die opzet. Hij ziet het vignet veelvuldig achter ruiten van mensen die geen cruciaal beroep hebben. Bonnewel is zo boos over het volgens hem massale misbruik dat The Pepperfarm per direct is gestopt met het drukken van blanco vignetten voor bedrijven in Sluis.

The Pepperfarm deed dat voor grensarbeiders en bedrijven die door de gemeente Sluis werden doorverwezen naar het drukwerkbedrijf. "Wij willen alle losers die de zaak hebben lopen oplichten hartelijk danken dat jullie het voor iedereen die wel een cruciaal beroep heeft hebben verpest." schrijft hij op Facebook. En: "Wij hebben hier geld en moeite ingestoken en dan krijg je dit gedonder."

Grensarbeiders kunnen speciaal vignet aanvragen om grens te passeren (foto: Omroep Zeeland)

"De Belgische overheid heeft de vignetten openbaar op hun website gezet om te downloaden. Iedereen kan gewoon een vignet afdrukken, er iets op invullen en net doen alsof-ie voor een bedrijf werkt. Je doet er een valse attest bij van je werkgever en je bent klaar." Toch waarschuwt hij de mensen die er misbruik van maken: "De politie gaat strenger controleren."

