Goedemorgen! Campagne voor zorgpersoneel en overvolle stallingen

(foto: ZorgSaam)

De crisis is nog lang niet voorbij. De Zeeuwse ziekenhuizen beginnen daarom vandaag met de campagne 'Extra handen voor de zorg'. Dat is om extra verpleegkundigen te werven, in de komende weken zullen die waarschijnlijk hard nodig zijn.

Op Zeeuwse campings is het door het coronavirus heel stilletjes, en dat zal ondanks stralend weer en binnenkort Pasen nog wel even zo blijven. Caravanstallingen blijven daardoor overvol, en dat is lastig. Zo blokkeren bij een stalling in Serooskerke caravans die naar een vaste standplaats moeten de caravans waar de eigenaren voor een korte vakantie bij moeten kunnen...

(foto: Omroep Zeeland)

En om niet weer een hele dag bezig te hoeven zijn met alleen maar coronanieuws nog een tv-tip: kijk vanmiddag (of vanavond) naar de documentaire ' Van verlies kun je niet betalen', de bekroonde film over groenteboer Adrie Trimpe uit Vlissingen en zijn vrouw. Omroep Zeeland zendt 'm uit: om 12 uur, 16 uur, 20.30 uur en 22 uur.

Groenteboer Trimpe in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Het is vandaag nog overwegend zonnig, al komt er later wat hoge bewolking en mogelijk ontstaan er een paar stapelwolken. Maar de zon heeft het voor het zeggen en het wordt vanmiddag 11 graden met aan zee tot 13 a 14 graden landinwaarts. Daarbij een matige tot vrij krachtige wind uit oost tot noordoost, later uit noordoost tot noord.