Horeca start crowdfunding om coronacrisis te overleven

De gesloten zaak (foto: Honeypie Middelburg)

"Je maakt zoveel kosten en dan is de hulp van het Rijk niet genoeg," zegt Helen Bihi-Zenou van Honeypie in Middelburg en Hof Poppendamme in Grijpskerke. Ze ligt al twee nachten wakker en voor haar was het nu tijd om met de billen bloot te gaan.

Samen met haar vriend heeft ze onlangs Hof Poppendamme overgenomen wat flinke investeringen met zich meebracht. "We hebben al onze centjes daarin gepompt," daardoor is er geen buffer voor deze crisis, die ze niet zagen aankomen.

Al 12.000 Euro

Bihi-Zenou is gisteravond een crowdfundactie gestart om geld in te zamelen. "In nog geen 12 uur tijd is er 12.000 Euro binnen en hiermee kunnen we het echt al even volhouden," zegt de eigenaresse.

Toch is er volgens haar meer nodig, omdat niet te overzien hoelang ze de deuren van haar horecazaken nog dicht moet houden. Voor mensen die doneren geeft ze kadootjes weg, afhankelijk van het bedrag wat ze geven.

Helen Bihi-Zenou ziet in haar omgeving al meer horecazaken die gestart zijn met crowdfunding. "Veel mensen krijgen in deze tijden wel gewoon hun salaris binnen en zij kunnen ons door de crisis helpen."