Burgemeester: 'Geen verklaring voor vele coronapatiënten op Tholen'

(foto: Gemeente Tholen)

Op de kaart van het RIVM, waar alle geregistreerde coronapatiënten op worden vermeld, is het eiland Tholen donker gekleurd. Het is opvallend, omdat in naastgelegen gemeentes, op Goeree-Overflakkee na, relatief minder meldingen zijn.

Geen extra onderzoek

Volgens burgemeester Ger van de Velde wordt er geen onderzoek gedaan naar de reden van de piek in haar gemeente. "We hebben er echt geen verklaring voor, want de gevallen komen in alle kernen van de gemeente voor." Ze gaat dan ook niet in op de vraag dat de relatief veel gevallen te maken zou kunnen hebben met de grote reformatorische gemeenschap op het eiland.

Informeren

De burgemeester is vooral bezig om via internet de Tholenaren te wijzen op de restricties die er nu door de corona gelden. In een filmpje wat woensdag op de site van de gemeente Tholen is geplaatst, wees ze de bewoners er vooral op om afstand van elkaar te houden.

Noodfonds

De gemeente is gestart met extra hulp voor ondernemers die worden getroffen door de coronacrisis. Ook is er een noodfonds gestart voor inwoners die in geldnood komen. Daarnaast zijn er extra maatregelen om dorpshuizen en verenigingen bij te staan.