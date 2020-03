Naast pizza binnenkort ook donuts kopen vanuit de auto

Dunkin' Donuts in Amsterdam (foto: ANP)

Het donutrestaurant deelt het pand met New York Pizza dat ook deze zomer opent. Luie of juist haastige automobilisten kunnen straks koffie, donuts, maar ook pizza afhalen via de drive through die door beide ketens wordt gedeeld.

Op geen andere plek in Nederland heeft Dunkin' een laan waar klanten met de auto een bestelling kunnen afhalen. De vestiging in Goes is de 23ste plek in Nederland waar de Amerikaanse donutketen een restaurant opent.

De twee fastfoodketens die het pand in Goes delen zijn vanaf komende zomer iedere dag van het jaar geopend.