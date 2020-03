'Wij bepalen zelf hoe snel corona zich verspreidt'

Hetty Koppenaal van de GGD (foto: Omroep Zeeland)

Koppenaal was vanmiddag te gast in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland. Over de opmars van corona in Zeeland zei ze dat haar eerdere verwachting dat de ziekte zich in Zeeland relatief langzaam zou verspreiden, tot nu toe uitkomt. "Onze provincie is nu eenmaal dun bevolkt, zodat mensen elkaar minder gemakkelijk kunnen besmetten." Wel wees Koppenaal erop, dat Zeeland vergrijsd is en dus veel ouderen telt, waarmee de risicogroep hier groter is.

Tholen

Tot nu toe is Tholen het zwaarst getroffen. Van de 108 geregistreerde besmettingen zijn er 22 geteld op dit eiland. Volgens Koppenaal zou de geografische ligging van Tholen, tegen brandhaard Noord-Brabant aan, hiervoor een verklaring kunnen zijn.

Druppeltjes

Veel vragen van luisteraars van het programma hadden betrekking op de manier waarop het coronavirus zich verspreidt. Als mensen een onderlinge afstand van anderhalve meter in acht nemen, is dat volgens haar voldoende. "De transmissie van het virus gebeurt door aanhoesten. De druppeltjes die daarbij vrijkomen zijn vrij zwaar en vallen binnen een meter op de grond. Het is dus niet zo dat die in de lucht blijven zweven." Wel is het raadzaam om rekening te houden met de wind. Als iemand hoest met harde wind in de rug komen de druppeltjes misschien iets verder terecht.

Supermarkt

Uit vakliteratuur maakt Koppenaal op dat het virus tot maximaal 72 uur kan overleven buiten het menselijk lichaam. In principe zou het dan ook kunnen voorkomen op de producten in de supermarkt, zei ze op de vraag of het verstandig is om de boodschappen een etmaal in de auto te laten staan voor ze mee naar binnen te nemen. "Maar juist daarvoor hebben we afspraken gemaakt. We hebben afgesproken dat je niet naar de winkel gaat als je hoest. We hebben afgesproken dat je vóór en na het boodschappen doen je handen wast. Het gaat om gedrag. Als we dat allemaal doen kunnen we het virus inperken!"

Akelige keuzes

Tenslotte ging Koppenaal in op een landelijke advertentie van de actiegroep 'corona-nuchterheid.nl'. Die wijst erop dat uit officiële RIVM-cijfers is gebleken dat in de winter van 2017-2018 in Nederland ruim 9.000 mensen zijn overleden ten gevolge van griep. "Dat komt neer op 75 griepdoden per dag, en toen was er geen paniek, er werd niets afgelast en je mocht elkaar nog aanraken", staat in de advertentie.

Koppenaal bestrijdt deze cijfers niet, maar wijst wel op het grote verschil met de corona-uitbraak van nu: "Bij griep was er veel minder behoefte aan bedden op de intensive care. Nu zijn er veel meer behandelingen nodig op die ic en duren ze veel langer. Het is dan ook maar zeer de vraag of alle ziekenhuizen dit aankunnen. Dit is het grote probleem. Als we nu niet het juiste gedrag vertonen, loop je de kans dat de ziekenhuizen heel akelige keuzes moeten gaan maken."