'Het Is Al Laat Toch' hoogst genoteerde hit voor Racoon

De single Het Is Al Laat Toch van Racoon stijgt deze week naar nummer twee in de landelijke Top 40. Nog nooit eerder bereikte een single van de Goese band deze positie. Vorige week stond het nummer nog op drie, net als in het verleden de singles No Mercy (2011) en Love You More (2005).

Het Is Al Laat Toch heeft er negen weken over gedaan om op nummer twee te komen. De single is de veertiende hit in totaal voor de band uit Goes. Na Oceaan is Het Is Al Laat Toch de tweede Nederlandstalige single die Racoon heeft uitgebracht.

Emma Heesters

De tweede plek in de landelijke Top 40 van Racoon is niet het enige Zeeuwse succes. Het nummer Loop niet weg van de uit 's-Gravenpolder afkomstige Emma Heesters samen met Kris Kross Amsterdam en Tino Martin handhaaft zich ook in de top tien van de hitlijst. Het nummer staat net als vorige week op de vierde plaats.