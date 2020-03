Wijkagenten missen de oudere bewoners in hun wijk

De basisbezetting van de Zeeuwse politie is natuurlijk op straat te vinden, maar wijkagenten horen daar niet bij. Zoals veel mensen tegenwoordig, werken ook de wijkagenten meer vanuit huis, zegt Kaljouw: "Normaal is je uniform je uithangbord, mensen maken makkelijk een praatje. Dat is nu beperkter. Mensen ontwijken je omdat ze netjes de regels volgen. En met name ouderen zie je minder buiten."

De wijkagenten roepen ouderen daarom op om zelf contact te zoeken, als ze iets te melden of te vragen hebben. "Voor spoedeisende hulp kun je natuurlijk gewoon 112 bellen, maar voor minder dringende zaken kunnen mensen ons bellen op 0900-8844 of ons mailen."

Videochat op Instagram

Als alternatief in deze tijden van de coronacrisis proberen de wijkagenten wel zichtbaar te zijn op sociale media. "Vorige week nog hadden we een live videochat via Instagram. Daarmee bereiken we jongeren en jongvolwassenen, maar relatief weinig ouderen."

De wijkagenten zijn extra actief op Instagram (foto: Omroep Zeeland)

Ook voor de wijkagenten is de situatie van dit moment wennen, volgens Maaike van Osta. "In ons beroep zijn sociale contacten juist essentieel. Dat gaat nu allemaal wat lastiger. We zijn wel bezig met het bedenken van creatieve ideeën om toch in contact te blijven staan met alle doelgroepen", zegt Van Osta.

Jongeren hebben tijd over

Wat betreft de jongeren is dat niet zo moeilijk. "Je merkt dat ze tijd over hebben, we krijgen veel reacties op onze berichten op sociale media. En we zien ze ook nog wel op straat."