Coronacrisis nieuwe uitdaging voor vervoersbedrijf TCR

Bus van vervoersbedrijf TCR (foto: Etienne Tas)

Naast alle problemen met TCR, moest John Hage ook persoonlijk leed verwerken. Zijn vader Cees Hage, de oprichter van TCR Group, werd begin januari ernstig ziek. John Hage , die al mede-directeur was, kreeg de leiding en moest binnen een paar weken surseance van betaling aanvragen. Kort daarop werd de TCR Group failliet verklaard.

De TCR Group was een belangrijke speler op de vervoersmarkt. Het bedrijf zorgde voor werk voor ongeveer 1300 mensen in een sector waarin de concurrentie moordend is. Het duurde dan ook niet lang dat verschillende onderdelen, die bijvoorbeeld zieken- en leerlingenvervoer verzorgden, werden overgenomen.

Doorstart

Eind februari besloot John Hage, samen met Johan Pouw uit Vianen, een doorstart te maken met een deel van het busvervoer. Het bedrijf heeft nog ongeveer 250 mensen in dienst die vooral het zogenaamde besloten busvervoer doen en een deel openbaar vervoer rijden.

Hage begon vol goede moed aan zijn nieuwe onderneming, maar nu gooit het coronavirus roet in het eten: "We hebben een hoop minder werk. De scholen zijn dicht, maar ook festivals en dergelijke. We rijden altijd voor Paaspop en we hebben veel bussen die mensen naar de Keukenhof brengen. Maar die zitten nu thuis," aldus John Hage.

TCR Group (foto: Omroep Zeeland)

Het voorjaar is de periode dat het geld moet worden verdiend in het busvervoer, een sector waarin de marges klein zijn. Hage: "Zo gauw de Keukenhof open is rijden we daar heel veel naar toe maar die is natuurlijk ook dicht. We doen ook veel vervoer tussen Schiphol en hotels in de buurt, die rijden nu ook volgens een soort zondagsrooster."

Toch mag TCR volgens Hage niet klagen: "Wij hebben nog veertig van de 150 bussen rijden. Dat is meer dan sommige andere bedrijven. We laten ons personeel zoveel mogelijk vervangend werk doen. De bussen zijn bijvoorbeeld erg goed schoongemaakt deze week."

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het bedrijf heeft het verzoek ingediend bij de overheid om in aanmerking te komen voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze maatregel voorziet in een tegemoetkoming van de loonkosten voor werkgevers met een omzetverlies van minstens twintig procent vanaf 1 maart.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in de omzet, maar het is nog maar de vraag of het bedrijf aanspraak op de regeling kan maken vanwege de doorstart. "De fiscalisten zijn daar heel goed mee bezig dus daar hebben we vertrouwen in. Het moet natuurlijk allemaal niet nog een jaar duren, maar een paar maanden houden we wel uit. Daardoor komen we niet in de problemen. We hebben een buffer", zegt Hage.

Vakantie

Het personeel krijgt dan ook gewoon loon uitbetaald. De toeslagen, die het werk als chauffeur aantrekkelijker maken, vallen volgende maand weg omdat er bijna niet gereden zal worden in maart.

Vakanties van personeel blijven gewoon staan. Het bedrijf gaat niet akkoord met verzoeken om vakanties te verplaatsen naar later dit jaar volgens Hage: "Ik snap dat het heel vervelend is als jij nu je vakantie hebt en nergens heen kan. Maar wij kunnen niet iedereen massaal naar huis laten gaan als we weer volledig aan het werk kunnen. Dat levert problemen op voor de continuïteit van ons nieuwe bedrijf."