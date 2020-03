NIeuwe kledingcontainers zijn te hoog voor kleine mensen of invaliden

"Voor mij is de hoogte geen probleem, maar als je in een rolstoel zit dan is het inderdaad lastig om erbij te komen. Aan de andere kant is er vast wel iemand in de buurt die eventjes kan helpen want dit is een drukke parkeerplaats bij de supermarkt", zegt Guusje Poot.

Guusje Poot uit Zierikzee kan wél gemakkelijk bij het luik van de nieuwe kledingcontainers (foto: Omroep Zeeland)

De Zierikzeese Jannie Kort heeft er iets meer moeite mee en moet op de stoeprand gaan staan om het luik open te trekken: "Het is hoog, maar op het moment hoef ik er niets in te gooien. Ik hou mijn kleding voorlopig even thuis want je weet niet wat er gaat komen met dat coronavirus."

De stichting Zierikzee Monumentenstad plaatste een bericht op haar social media over dit probleem en heeft de gemeente per mail om een reactie gevraagd. "We hebben zo'n vijf weken zonder kledingcontainers gezeten op het eiland dus we zijn blij dat er nieuwe staan", antwoordt wethouder Ankie Smit van de gemeente Schouwen-Duiveland. "Toch is het begrijpelijk dat lage bakken beter zijn en daarom hebben wij dit neergelegd bij de leverancier van de containers."