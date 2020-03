Oproep van Zeeuwse ziekenhuizen: 'Extra handen gevraagd!'

De ziekenhuizen roepen in gezamenlijke advertenties in kranten, op hun website en via social media vooral verpleegkundigen en artsen op met ervaring op de Intensive Care, de Acute Opname en de Spoedeisende Hulp om zich te melden: "Ben jij of ken jij een afgestudeerd verpleegkundige, verzorgende of arts met ervaring op IC, AOA of SEH die wil bijspringen als het nodig is?"

De ziekenhuizen bereiden zich voor op meer patiënten uit Zeeland en uit de rest van Nederland. Het aantal verpleegbedden en het aantal ic-bedden voor coronapatiënten wordt uitgebreid. Daar is extra personeel voor nodig.

IC-verpleegkundigen in ziekenhuis ZorgSaam (foto: ZorgSaam)

Op dit moment zijn er nog geen personeelsproblemen. Maar die kunnen ontstaan als de toestroom van patiënten toeneemt. Door nu al extra personeel aan te trekken willen de ziekenhuizen die problemen voor zijn.

Zorgprofessionals kunnen zich aanmelden op de website extrahandenvoordezorg.nl. Via die website coördineert Viazorg in Goes vraag en aanbod van zorgmedewerkers in Zeeland.

