Hoe Koudekerke ondanks corona toch afscheid van bakker Izeboud nam

Uitvaart van oud-bakker Iman Izeboud in Koudekerke (foto: Omroep Zeeland)

Izeboud kwam uit een bakkersgeslacht en nam de bakkerszaak van zijn vader over. Van 1974 tot 2006 was zijn bakkerij gevestigd op het Dorpsplein. Hij won in 2002 de titel Beste Bolusbakker. Generaties kwamen in zijn winkel om brood te halen. Maar het beroemdst waren zijn 'moppen', donkerbruine koekjes. Door die koekjes kregen de inwoners van Koudekerke de spotnaam'Moppenvreters'.

Naast bakker was Izeboud betrokken bij de dorpsraad en fanatiek supporter van de plaatselijke voetbalvereniging VCK.

Een spandoek voor oud-bakker Iman Izeboud inKoudekerke (foto: Omroep Zeeland)

Toen bekend werd dat Izeboud noodgedwongen in besloten kring werd begraven, ontstonden er in Koudekerke allerlei plannen om toch deel te nemen aan de uitvaart. De kinderen van de basisschool werd gevraagd om tekeningen te maken voor Imans vrouw Jannie en hun kinderen. Spandoeken werden gemaakt om langs de route van de begrafenisstoet op te hangen en er klonk muziek vanuit boxen op het Dorpsplein. De stoet werd voorafgegaan door twee ringrijders in traditionele kleding. Op die manier kon het dorp toch afscheid nemen van deze geliefde bakker.