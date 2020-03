Hotels, campings en vakantieparken dicht, strandhuisjes mogen niet opgebouwd worden

Coronawaarschuwingsborden bij speeltuinen (foto: ANP)

De maatregelen gaan maandag om 12.00 uur in en duren in ieder geval tot 6 april, al gaat de VRZ er op dit moment van uit dat de maatregelen verlengd worden. De veiligheidsregio verbiedt de toeristische overnachtingen niet per direct, omdat de VRZ toeristen die al aanwezig zijn niet willen overvallen, maar op een rustige manier willen laten vertrekken.

De sluiting is alleen van toepassing op toeristische overnachtingen. Overnachtingen van seizoensarbeiders en zakelijk verblijf in een hotel is nog wel toegestaan.

Vorige week al deed de VRZ al een dringende oproep aan toeristen om voorlopig niet naar Zeeland te komen. De veiligheidsregio vroeg mensen alleen Zeeland te bezoeken als dat écht nodig was.

Strandhuisjes in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Strandhuisjes

Naast het verbod op toeristische overnachtingen, mogen ook de strandhuisjes dit seizoen niet opgebouwd en gebruikt worden. Volgens de VRZ hebben deze huisjes een grote aantrekkingskracht op mensen, waardoor de kans groot is dat het te druk wordt op het strand.

België

Niet alleen de VRZ maakte vanavond extra maatregelen bekend, ook in onze zuiderburen werden nieuwe maatregelen afgekondigd. De Belgische regering meldde vandaag dat de 'lockdown' verlengd wordt tot in ieder geval 18 april. De Belgische maatregelen liepen in eerste instantie ook tot 6 april.

