'Corona is een teken van de wederkomst van Christus en maakt ons als mensen nederig'

De dienst in de Sionkerk in Goes werd afgelopen zondag bijgewoond door slechts 45 gemeenteleden. En dat terwijl de gereformeerde gemeentekerk aan de Louise de Colignylaan ooit is gebouwd voor zo'n 1.800 mensen. Morgen kunnen er maar 35 mensen worden toegelaten. De dominee preekt dan eigenlijk voor een lege kerkzaal. Wel kunnen belangstellenden de dienst volgen via een stream op de computer.

Het is kenmerkend voor de moeilijke tijd die ook de reformatorische kerken in Zeeland doormaken door de coronapandemie. De trouwe schare gelovigen mogen vanwege de voorschriften gewoon het kerkgebouw niet in.

De coronacrisis is een teken van de wederkomst van Christus."" Gijsbert Geijtenbeek, woordvoerder Sionkerk Goes

De woordvoerder van de Sionkerk Gijsbert Geijtenbeek legt, met de Bijbel in de hand, uit hoe gemeenteleden de coronacrisis ervaren: "Wij leven mee met de mensen die in het ziekenhuis liggen en vechten voor hun leven. We bidden voor hen en voor het zorgpersoneel dat fantastisch werk doet."

Naar de crisis zelf kijken gemeenteleden met dubbele gevoelens. Geijtenbeek: "Het leed dat over deze wereld komt raakt ons, anderszijds zien wij in heel deze crisis wat God ons in zijn woord heeft voorgeschreven en aangegeven vanaf het begin van de schepping, de zondeval en het verlossingswerk dat in Christus is."

Nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Maar hoe past de coronacrisis van nu daar in? "In de Bijbel wordt beschreven dat alles wat in deze wereld gebeurt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde heengaat. Dat moment komt steeds dichter bij. Dat merken we aan deze gebeurtenissen. De crisis is een teken dat erop wijst dat de wederkomst van Christus eraan komt."

Straf van God?

Geijtenbeek vindt het ingewikkeld om de coronacrisis 'een straf van God' te noemen. "Ik zou meer willen kijken naar het effect van deze crisis dan naar straf." Dat effect is volgens de woordvoerder van de gereformeerde gemeentekerk dat de crisis ook een uitnodiging is om tot het christelijk geloof te komen: "De crisis is een uitnodiging van God; 'Kom naar Mij toe en zoek het leven in mijn zoon Jezus Christus. Ieder die vermoeid en belast is"

Ook Lilian Janse, SGP-raadslid en lid van de gereformeerde Marnixgemeente in Vlissingen, heeft net als veel andere reformatorische christenen in Zeeland een religieuze kijk op de coronapandemie: "Een mens die denkt heel veel te kunnen, wordt gewezen op zijn nederigheid. Het is een microscopisch klein virus en het legt het hele leven plat."

Lilian Janse (foto: ANP)

Sinds de zondeval van Adam en Eva is er dood en ziekte in de wereld, aldus Janse. "Corona is een van die dingen, maar mensen overlijden door meerdere oorzaken; hartaanval, hersenbloeding, kanker. Corona maakt veel los, omdat het wereldwijd is, maar eigenlijk was het er altijd al."

'Niet denken dat je zelf God bent'

Lilian Janse ziet corona dus niet als een directe straf voor een zonde die mensen nu hebben begaan. "Voor ons als reformatorische christenen is het belangrijk om ons afhankelijk te weten van God en nederig te voelen. Niet denken dat je als mens zelf God bent, want dat willen we zo graag. Het weerhoudt een mens van hoogmoed en zo blijf je bescheiden."

Op die manier klinkt het bijna als iets goeds, maar dat bedoelt u toch niet? "Nee, niemand wil verdriet, ellende, pijn en ziekte. Ik denk dat alle mensen daar een in zijn."