Coronavirus verpest Spaanse droombruiloft, stel verwerkt domper met humor

De bruiloft van Mandy Leenpoel kan niet doorgaan (foto: Mandy Leenpoel)

"Het is zeker niet iets waar je op hoopt als toekomstige bruid", vertelt Leenpoel. Ze woont sinds kort in Rotterdam, maar heeft veel vrienden en familie uit Zeeland. Die zijn uitgenodigd voor het trouwfeest en hadden al een ticket geboekt. "We weten nog niet of mensen die tickets hebben geboekt het geld terugkrijgen, dat vinden we nog het ergste."

La Casa de Papel

Ondanks de tegenslag verwerkt het toekomstige echtpaar, want dat is nog steeds de bedoeling, het op een luchtige en humoristische manier. "We wilden graag met humor deze situatie verwerken dus hebben we een video opgenomen waarin je mij in een trouwjurk ziet en achter mij een personage uit de Spaanstalige serie La Casa de Papel", vertelt Leenpoel.

In de video, die naar de genodigden is gestuurd, zit Leenpoel te treuren. Op de trouwkaart wordt de datum doorgestreept. In het radioprogramma Weekend relativeert Leenpoel de situatie. "Je kan heel weinig, mensen mogen niet bij elkaar komen en we willen niet met z'n tweeën trouwen ergens."

Wat het stel heeft voorbereid willen ze door laten gaan, zegt de toekomstige bruid. En dus wordt het trouwfeest een jaar opgeschoven. "De bruiloft loopt niet weg, de locatie blijft bestaan, de jurk hangt veilig in de bruidswinkel en als het goed is loopt Jan ook niet weg."