Begrip voor 'toeristische lockdown' maar gevolgen zijn desastreus

Vanaf komende maandag is de noodverordening van kracht en die speciale maatregelen houden in dat Zeeuwse campings, huisjesparken, jachthavens en hotels dichtgaan.

Het is nu crisis, geen vakantie

Daarnaast mogen ook strandhuisjes niet meer worden opgebouwd. Die maatregel is per direct ingegaan. "Het is nu crisistijd en geen vakantietijd", licht Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) het besluit toe.

"We willen verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk voorkomen." Dus zegt Lonink tegen de toeristen: "Blijf in je eigen buurt, zodat huisartsen, ambulances en de ziekenhuizen de zorg voor de Zeeuwen aan kunnen."

Strandhuisjes bij het Nollestrand die al waren opgebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Erik van den Dobbelsteen noemt het besluit van de Veiligheidsregio Zeeland een duivels dilemma. "Zowel de toeristische sector als de gehele keten die hieraan verbonden is gaat dit voelen. Zeeland wordt in het hart geraakt", zegt Van den Dobbelsteen, die uiteraard begrijpt waarom deze beslissing is genomen.

Toeristische lockdown

"Je zou kunnen spreken van een toeristische lockdown", legt Van den Dobbelsteen uit. "Je moet je voorstellen dat ondernemers het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd om nu klaar te zijn voor het seizoen. Dat moeten ze aan het begin van het jaar terugverdienen en dat is nu niet mogelijk."

Om ondernemers te helpen in deze tijd, roept Van den Dobbelsteen op om zo snel mogelijk een groep samen te stellen van ondernemers, experts op het gebied van toeristische marketing en vertegenwoordigers vanuit de provincie. "Het is belangrijk dat we gezamenlijk optrekken. Om via bijvoorbeeld een landelijk noodfonds compensatie af te dwingen zodat de toeristische sector zo snel mogelijk na de coronacrisis kan herstellen."

In het speciaal ingerichte call-center in het stadhuis van Terneuzen werd geholpen om vragen van ondernemers te beantwoorden (foto: Omroep Zeeland)

Vanuit de getroffen ondernemers zijn er veel vragen over de noodverordening. Daarom richtte de VRZ vanmiddag in het stadhuis van Terneuzen een callcenter in om de maatregelen toe te lichten en de ondernemers te helpen.

Telefoon roodgloeiend

Dat bleek nodig want de telefoon stonden roodgloeiend, merkte ook Mathilde Polinder die namens de gemeente Reimerswaal hielp. "De meeste bellers willen weten of hun situatie ook valt onder de noodverordening of dat zij een uitzondering zijn."

Het callcenter is nu gesloten. Vragen die gesteld via de mail of social media werden dit weekend nog beantwoordt door medewerkers van het VRZ. Vanaf maandag kunnen ondernemers bij hun eigen gemeente terecht.

Jan Lonink wil samen met de provincie gaan kijken hoe ze toeristische sector tegemoet kunnen komen. De noodverordening duurt op dit moment tot in ieder geval 10 mei. Maar de situatie wordt telkens opnieuw bekeken. Dat betekent dat de maatregelen ook eerder kunnen ophouden of juist langer duren.

