Makelaar laat Zeeuwen thuis vanaf de bank hun droomhuis bezichtigen

"We stappen nu de ruime woonkamer binnen met een prachtige stenen muur." Collin Hoondert van Kuub Makelaars in Goes geeft, met de camera in zijn handen, een tour door een woning in Kattendijke. Hij heeft toevallig een paar jaar geleden eens proef gedraaid met virtuele rondleidingen en kan die expertise in deze tijden goed gebruiken.

Normaal zou de kamer vol staan op deze Open Huizen Dag, maar vandaag is Hoondert hier alleen met zijn collega. Tijdens de rondleiding kijken er zo'n vijftien mensen live mee. Dat lijkt niet veel, maar dit zijn volgens Hoondert dan wel meteen potentiële kopers.

Rondleiding via internet (foto: Omroep Zeeland)

Toch verwacht hij niet dat er ook maar iemand een huis koopt, zonder er maar één stap binnen te zetten. "Nooit! Mensen willen toch de woning als het ware voelen, voor ze gaan bieden op het huis."

Bezichtigen met maximaal twee personen

Bezichtigen blijft ook in deze tijd van strenge coronaregels mogelijk. Met maximaal twee personen en de makelaar zelf kan er voldoende afstand worden gehouden en kunnen mensen de woning ook zien zonder naar een scherm te kijken.

Na twee weken van coronacrisis heeft makelaar Hoondert nog niet te klagen. "Er zijn in plaats van tien bezichtigingen er nu maar een stuk of drie, maar dat zijn wel direct serieuze kandidaten." Hij verkoopt met zijn kantoor vooral nieuwbouwhuizen. Aangezien er nog steeds woningkrapte is, wordt er nog voldoende verkocht. Al weet hij niet hoe het de komende weken gaat lopen.