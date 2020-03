Tweede inzameling hulpmiddelen door brandweer Sint Philipsland geen succes

Vorige week zaterdag was de eerste verzameldag. Toen werden driehonderd mondkapjes, vijfhonderdvijftig paar handschoenen, tweehonderd schorten en dertig brillen opgehaald. Vandaag dus een stuk minder.

"We zijn maar een dorpje met 2500 inwoners", vertelt ploegleider Michel van der Est. "Ik denk dat we erg blij moeten zijn met het resultaat van vorige week. En uiteindelijk levert vandaag nog iets op. Die elf brillen zijn welkom hoor."

Spontane actie

Het idee voor de inzamelingsactie ontstond vorige week vrijdag spontaan. "Er was een landelijke oproep om hulpmiddelen te doneren. Toen zei een collega tegen me dat we best een actie konden opzetten", aldus Van der Est. "Via sociale media hebben we de inzameling snel onder de aandacht kunnen brengen en was het vorige week een groot succes."

Van der Est twijfelt of de actie, na de opbrengst van vandaag, een vervolg moet krijgen. "Ik denk dat dit het zal zijn. Maar misschien is het een idee voor andere korpsen om er ook wat mee te doen. In Zeeland zijn er wel een paar acties geweest, maar dat kan natuurlijk door andere korpsen ook opgepakt worden."

Verdeling hulpmiddelen

De hulpmiddelen worden opgehaald door de Veiligheidsregio Zeeland. De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) verdeelt de hulpmiddelen in Zeeland.