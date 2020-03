Duikers op zoek naar mogelijke opvarenden in gezonken jacht Middelburg

De brandweer is ook aanwezig. (foto: HV Zeeland)

In eerste instantie was niet meteen duidelijk aan welke zijde van het Kanaal door Walcheren gezocht moest worden. De melding dat er een jachtje aan het zinken was bij de Maisbaai kwam rond 10.45 uur bij de politie binnen.

Inmiddels is het jacht gelokaliseerd aan de andere kant van het kanaal, ter hoogte van het Stadskantoor. Voor de hulpdiensten is het nog steeds onduidelijk of het jacht varende was of aangemeerd lag. Ook weten ze nog niet of er mensen aan boord zijn.

Behalve twee duikteams van de brandweer met ieder een eigen boot, zijn er voor de zekerheid ook twee ambulances aanwezig. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd.