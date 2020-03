Hulpdiensten zoeken tevergeefs naar gezonken jacht Middelburg

"Nee, dat denken we echt niet", benadrukt woordvoerder Remco Duerink. "Omdat we meerdere meldingen hebben gekregen van meerdere getuigen."

Getuigen meldden rond 10.45 uur bij de politie dat er een jachtje aan het zinken was bij de Maisbaai. Een dik half uur later werd de locatie verplaatst: het jacht zou aan de andere zijde van het kanaal liggen, ter hoogte van het stadskantoor.

Mogelijk opvarenden aan boord

Omdat het onduidelijk was of er nog iemand aan boord was, rukten hulpdiensten massaal uit. Waterongevallenteams uit Goes, Middelburg en Terneuzen kwamen ter plaatse, net als twee ambulances, een traumahelikopter, brandweerwagens en politie.

Zoektocht naar gezonken jacht Middelburg (foto: HV Zeeland)

Rond 12.30 uur meldde de Veiligheidsregio dat de brandweerinzet zou veranderen. "Die richt zich nu op het zoeken in plaats van redden." Zowel een politieboot met sonar als een brandweerboot met sonar speurt de bodem af, maar het jacht wordt niet gevonden. Rond 15.00 uur werd de zoekactie gestaakt.

'We tasten in het duister'

"In dit gebied is de bodem 'schoon' en niets aangetroffen", meldt de Veiligheidsregio. Hoe het dan kan dat het jacht niet gevonden is? " Daarover tasten we in het duister", zegt Duerink. "Je zou zeggen: de boot is afgedreven, maar dat sluiten we in dit geval ook wel uit, omdat er geen stroming in het kanaal staat."

De Veiligheidsregio heeft een vermoeden om welke boot het zou kunnen gaan. "We hebben getuigen een foto van die boot laten zien en die bevestigen dat dat hem zou kunnen zijn", vertelt Duerink. De politie is nu op zoek naar de eigenaren van die boot.