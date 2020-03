Zeeuwse app moet je op 1,5 meter afstand houden

Cappon volgde het nieuws en merkte dat de afstand van anderhalve meter lastig is om in te schatten. Vanwege haar werk is ze constant bezig met social media en leek het haar logisch om met de smartphone een oplossing te vinden. Zodoende zocht ze hulp voor het ontwikkelen van de Social Distancing app.

Het idee er achter is simpel: Wie te dicht bij iemand in de buurt komt, krijgt een signaal via de telefoon. Dat kan een geluidssignaal of een trilling zijn. Maar de app geeft ook aan wanneer iemand zich wel aan de afstand houdt met een positieve boodschap. Zo wordt dat gedrag gestimuleerd, is de gedachte daar achter.

De app geeft aan als je te dicht bij andere mensen in de buurt bent (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn nog wel wat hobbels op de weg naar het in gebruik nemen van de app. De nauwkeurigheid van de afstand tussen de telefoons is lastig om voor elkaar te krijgen. De meeste apps werken nu via gps-coördinaten en die laten qua nauwkeurigheid nog te wensen over.

Daarom heeft Cappon contact gezocht met onder andere een grote Amerikaanse firma die met een andere soort techniek de afstand tussen twee telefoons wel exact zou kunnen meten. Daarnaast betrekt Cappon ontwikkelaars van websites en apps bij haar plannen en is ook de GGD ingeschakeld.

Onzekerheid over wanneer de app in gebruik komt

Over de snelheid waarmee de app ontwikkeld kan worden is weinig te zeggen. Maar als iedereen volop meewerkt dan zou het snel kunnen gaan. En dat is, gezien de situatie nu, nodig. Mocht de ontwikkeling lang op zich laten wachten, dan zou de app wellicht dienst kunnen doen wanneer er tijdens een volgende pandemie de social distancing-maatregel weer kracht wordt.

Cappon is trouwens niet de enige die aan zo'n app werkt. Er zijn in Nederland meer initiatieven voor coronagerelateerde apps.