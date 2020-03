4.000 euro tegemoetkoming gaat aan seksbranche voorbij

Doordat er geen aparte categorie bestaat bij de Kamer van Koophandel (KvK) voor de branche, valt die niet onder de getroffen sectoren.

"Onze sector wordt totaal vergeten", zegt Peter de Jong van Erotheek L'Amour in Hulst. "Behalve als we belasting moeten betalen, dan weten ze ons te vinden." De familie De Jong runt een seksshop, een cinema en verhuurt kamers aan prostituees. Als bedrijf staan ze bij de KvK geregistreerd als videotheek en 'overige dienstverlening'.

Sectoren hebben bij de Kamer van Koophandel een eigen SBI-nummer, dat staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Dat is een systeem van de KvK om bedrijven in te delen naar economische activiteiten. Zo is er een code voor kappers, maar dus niet voor de seksbranche. Ze zijn dus niet te herkennen in de administratie en kunnen zo geen aanspraak maken op de tegemoetkoming van 4.000 euro.

Grote branche

Dat de seksbranche een grote sector is illustreert De Jong met een simpele rekensom. Hij zet naar eigen zeggen laag in als hij zegt dat er per dag in Nederland duizend dames legaal in de prostitutie werken. Hij zet ook laag in als hij inschat dat een dame gemiddeld honderd euro per dag verdient. Dat is 100.000 euro per dag, dus meer dan 35 miljoen euro per jaar.