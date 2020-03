Dinie en Eric uit Venlo willen niet weg uit Zeeland: 'In ons huis zit familie met corona-symptomen'

"Ik heb alle begrip voor de noodverordening", zegt Dinie van Stralen vanuit haar stacaravan in Nieuwvliet. "Maar wij zijn niet voor niets vertrokken uit Limburg. Daar heerst heel erg de corona." Dinie en Eric deden dat onder andere vanwege de gezondheid van Eric. "Wij zitten in de risicogroep. Mijn man slikt behoorlijk wat medicijnen, is 70 en ik ben 67."

Dat ze niet terug kunnen naar hun woning in Venlo komt doordat in hun huis de dochter van Dinie en Eric woont. "Zij en de kinderen hebben klachten die lijken op corona en wij willen absoluut niet worden aangestoken." Bij de schoondochter van het Limburgse echtpaar, die in een ander huis woont, is corona geconstateerd.

Eric en Dinie van Stralen willen niet weg van de camping in Nieuwvliet (foto: Omroep Zeeland)

In Nieuwvliet voelen Dinie en Eric zich een stuk veiliger dan in Limburg, maar toch zullen ze morgen hun spullen moeten pakken. "Dat zou echt verschrikkelijk zijn", zegt Dinie. "Ik vind dat idee echt heel beangstigend."

Toch hopen ze nog dat ze mogen blijven. "De eigenaar van de camping vind het niet erg als we hier blijven zitten, maar dan moeten we wel een mail of papiertje tonen waarop staat dat we mogen blijven."

Morgen gaan ze nog een laatste poging wagen bij de gemeente Sluis of ze toch op de camping in Nieuwvliet mogen blijven.

