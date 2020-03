Zuid-Afrika zit op slot; profvoetballer Bakx probeert er het beste van te maken

Istvan Bakx (foto: Orange Pictures)

Sinds donderdag zit Zuid-Afrika op slot. Dat betekent dat mensen hun huis alleen uit mogen als ze boodschappen gaan halen of naar de apotheek of dokter moeten.

Bakx (34) woonde eerst in een appartement in de stad met zijn vrouw en twee kinderen. Net voor de lockdown besloot de middenvelder een ruimer huis buiten de stad te huren, samen met het gezin van zijn Nederlandse ploeggenoot Nick Hengelman.

Van de last een lust maken

"We hebben besloten om met z'n achten een huis te huren tijdens de complete lockdown", vertelt Bakx. "Voor ons doen hebben we een groot huis gehuurd met een grote tuin. We proberen er een gezellige tijd van te maken. Daar kunnen we voor onszelf trainen. We maken van de last een lust."

Bakx komt met Ajax Cape Town uit op het tweede niveau in Zuid-Afrika, maar de competitie ligt stil. "We trainen ook niet. We hebben een trainingsschema gekregen om fit te blijven."

Istvan Bakx schreeuwt het uit na een doelpunt voor Go Ahead Eagles (foto: Orange Pictures)

Bakx en zijn gezin zijn zelf ook getest op het virus omdat op de school van zijn dochtertje een kindje positief getest is.

Voorlopig blijft Bakx in Zuid-Afrika. "Het hobbelt hier achter Europa aan. Het zorgsysteem is hier anders. Als het hier compleet misgaat, wil je misschien liever in Nederland zijn. Voorlopig kan dat niet". Dat komt omdat er door de lockdown geen vliegverkeer mogelijk is.