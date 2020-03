Kijk terug: het terugplaatsen van de Stationsbrug in Middelburg

Daarom werd de terugplaatsing live gestreamd op Youtube.

Kijk terug: inhijsen Stationsbrug Middelburg

De 70 jaar oude brug is in september naar Krimpen aan den IJssel gebracht voor een restauratie. Die restauratie had nog veel voeten in de aarde, omdat de giftige stof Chroom-6 was gevonden in oude verflagen.

Daardoor werd de restauratie een stuk duurder. Even werd overwogen om de brug te vervangen door een nieuw exemplaar, maar dat was later geen optie meer.

Stationsbrug Middelburg werd vanochtend op z'n plek gehesen. (foto: Jos Clarijs)

De brug lag vanochtend ruim een uur eerder dan verwacht weer op z'n plek. Het publiek moet nog even wachten, op 10 april is de Stationsbrug weer open voor verkeer.

