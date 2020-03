Ouderenbonden bestrijden eenzaamheid tijdens coronacrisis

In beweging via Facebook

Op de Facebookpagina van de ANBO probeert de organisatie de ouderen een hart onder de riem te steken en ze te helpen met activiteiten. Zo is er stoelyoga en stoelfitness zodat ouderen in beweging blijven. En een ANBO-medewerker deelt iedere dag een nieuw recept zodat er ook gevarieerd gegeten kan worden. Het eerste recept was curry met kikkererwten.

Op Facebook deelt de ouderenorganisatie iedere dag een recept (foto: Omroep Zeeland)

De ANBO heeft ook een telefoonlijn geopend voor ouderen waar ze terecht kunnen voor een praatje of als ze vragen hebben over het coronavirus. Leden en niet-leden kunnen bellen naar: 0348 466 666. Van 09.00 tot 21.00 uur is het nummer bereikbaar.

0348 466 666 is van 09.00 tot 21.00 uur te bellen. Ook voor niet-leden. (foto: Omroep Zeeland)

Speciaal voor ouderen met een migratieachtergrond is er een telefoonlijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De lijn (030-3400600) is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat volgens de initiatiefnemers ook open voor 'gewoon' een praatje.