Verpleeghuis Ter Reede (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Directeur Liane den Haan van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) vertelt in de radio-uitzending waarom de speciale telefoonlijn geopend is. "Zodat mensen praktische vragen kunnen stellen. Mag het raam open? Mag ik de hond uitlaten en op mijn kleinkinderen passen? Maar mensen bellen ook om gewoon een praatje te maken. Sommige mensen willen iedere dag gebeld worden en dat gebeurt ook."

Pijnlijke situaties

Eenzaamheid onder ouderen is een belangrijk thema, zo blijkt uit de uitzending. Zo belt meneer Jansson. Zijn vrouw woont in verzorgingstehuis Cornelia in Zierikzee en is dement. Meneer Jansson mag zijn vrouw niet bezoeken. "Ik mag er al veertien dagen niet in. Ik heb geen communicatie met haar."

De ANBO heeft niet direct een pasklare oplossing. "Dit is wel heel pijnlijk", zegt directeur Den Haan. Er zijn meer pijnlijke situaties. "Mensen bellen ons huilend op. Dat is echt heel verdrietig."

De uitzending van de Zeeuwse Kamer is hieronder terug te luisteren.

Een tip waarmee de ANBO helpt, is videobellen. "Daardoor is het contact met (klein)kinderen leuker. Zien is leuker dan alleen horen. Ouderen hebben ook een smartphone. We helpen ze aan Facebook en beeldbellen."

Voor het eerst een trouwdag apart

In de uitzending belt ook de 89-jarige mevrouw De Boer. Ze leeft apart van haar man, die 95 is. Afgelopen zaterdag waren ze 68 jaar getrouwd. "We waren voor het eerst niet samen tijdens onze trouwdag", vertelt mevrouw De Boer, die haar man niet kan bezoeken. "Ik mag niet op bezoek en kan zelf alleen maar met de rolstoel naar buiten."

"Dit horen we heel veel", zegt directeur Den Haan van de ANBO. "Deze situaties zijn niet altijd op te lossen zijn. Soms moet je deze tijd uitzitten."