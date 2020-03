Wegsturen toeristen van vakantieparken en campings begonnen

De Veiligheidsregio Zeeland heeft deze noodverordening ingesteld om de druk op de zorg in de provincie niet te vergroten. Vanaf 12.00 uur moesten alle toeristen vakantieparken, campings, hotels maar ook bed and breakfasts, Airbnb-plekken en jachthavens hebben verlaten. Mensen die zakelijk overnachten mogen blijven. Ook voor individuele gevallen die bijvoorbeeld vanwege een scheiding op een vakantiepark zitten, kan een uitzondering gemaakt worden.

Voor Keijmels verhuurbedrijf is dit een enorme strop: "Ik run dit bedrijf met mijn ouders en broer, en dit gaat ons denk ik tussen de 175.000 en 300.000 euro kosten. Huurders annuleren massaal en die willen hun geld terug, want voorlopig zit een vakantie er niet voor ze in." Hij verhuurt zo'n 150 woningen op vier verschillende parken in en rond Breskens.

Tweede woning

Het familiebedrijf werd de afgelopen dagen, nadat de veiligheidsregio vrijdag de verordening bekendmaakte, platgebeld met ongeruste toeristen uit binnen en buitenland. "Voor heel veel mensen was niet duidelijk of ze nou wel mochten blijven slapen, want het is vaak een tweede woning die die mensen via ons verhuren."

Sebastiaan zou willen dat het 'gisteren' al voorbij was, maar hij realiseert zich dat dit nog wel eens lang zou kunnen duren. "Misschien wel een jaar of langer", zegt hij met spijt in zijn stem.

