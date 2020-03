'Reimerswaal moet weeskinderen uit vluchtelingenkampen opvangen'

Andries Jumelet en zijn vrouw Anneke (foto: Omroep Zeeland)

Jumelet is diep getroffen door het leed in de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos en op andere plaatsen, zeker nu het nog maar een kwestie van tijd lijkt totdat ook daar het coronavirus opduikt. "Er zijn bijna geen sanitaire voorzieningen, mensen kunnen er zich amper wassen. Hulpverleners kunnen ook al bijna niet meer in de kampen komen."

Weeskinderen

Het ChristenUnie-raadslid is erg bezorgd over het lot van de duizenden weeskinderen in de kampen. "Die lopen daar nu al helemaal alleen rond, zonder vader of moeder die vermoord of verdronken zijn." In de motie schrijft Jumelet dat veel kinderen nu in een uitzichtloze situatie zitten en vaak in handen vallen van mensenhandelaren.

Jumelet geeft nadrukkelijk aan dat hij zelf ook een weeskind in huis wil nemen. "Er wordt vaak gezegd dat politici alleen wat roepen, maar zelf niets doen. Maar het is me echt ernst. Mijn vrouw staat daar helemaal achter. Ik ben weliswaar bijna 75, maar ik heb vier kinderen en tien kleinkinderen, dus er is in ons huis echt wel plaats voor nóg een kind."

Jumelet realiseert zich dat veel weeskinderen uit de vluchtelingenkampen getraumatiseerd zijn, en zou daarom bij de opvang gebruik willen maken van professionele hulp.

Bijbelse opdracht

In de motie benadrukt Jumelet dat Reimerswaal een christelijke gemeente is. "In de Bijbel staat dat we gastvrij moeten zijn voor vreemdelingen en moeten opkomen voor de armsten en verdrukten in de samenleving. Dat is onze Bijbelse opdracht. Dan moet de opvang van deze weeskinderen voor een gemeente als Reimerswaal toch geen punt zijn."

Vluchtelingenkinderen op Lesbos (foto: ANP)

De gemeenteraad buigt zich altijd tijdens een maandelijks besluitenraad over moties, zoals die van Jumelet. Het probleem is nu wel, dat er door de coronacrisis geen gemeenteraadsvergaderingen zijn. Er mogen immers geen grote groepen bij elkaar komen. Jumelet: "Ik begrijp van de griffier dat er wel gekeken wordt om volgende maand toch op één of andere manier samen te vergaderen. Dan zou onze motie toch behandeld kunnen worden."

Tweede Kamer

De ChristenUnie in de Tweede Kamer stelde onlangs dat er in de vluchtelingenkampen duizenden weeskinderen rondlopen, en dat Nederland daarvan in totaal 500 kinderen zou moeten opvangen. "Als je dan rekent dat er in Nederland 355 gemeenten zijn, dan gaat het vaak over één kind dat je dan binnen de gemeente zou moeten opvangen", stelt Jumelet. "Eén kind dat je zou kunnen opnemen en weer een toekomst zou kunnen geven."

Middelburg en Vlissingen

Behalve in Reimerswaal zijn ook in de gemeenteraden van Vlissingen en Middelburg oproepen geweest om weeskinderen uit vluchtelingenkampen op te vangen. Maar die voorstellen haalden het niet in deze twee gemeenten. Zo zei de Middelburgse wethouder Chris Simons dat het Rijk de opvang van deze kinderen moet regelen, en niet afzonderlijke gemeenten.

In Nederland zijn er nu ruim twintig gemeenten, die zich bereid hebben verklaard om weeskinderen uit de vluchtelingenkampen op te vangen.