Zelfgemaakte mondkapjes moeten zorgverleners beschermen

Voormalig huisarts Jan Fortrie (foto: Omroep Zeeland)

De katoenen mondkapjes zijn thuis te maken met behulp van een naaimachine. "Het zijn twee aparte stukken stof waartussen je keukenpapier kan steken," aldus Fortrie. Nu veel mensen thuis zitten, ontstond het idee bij Stichting Buurtzorg die een instructie heeft gepubliceerd op internet.

Beschermende kleding vooral voor ziekenhuizen

Volgens de voorgeschreven coronarichtlijnen van het RIVM mag personeel in de thuiszorg en in zorg-instellingen alleen bescherming dragen wanneer een cliënt ziek is of erg kwetsbaar. Dit om te voorkomen dat er in ziekenhuizen een tekort ontstaat van beschermend materiaal.

Volgens Fortrie wordt er positief gereageerd door cliënten van Stichting Buurtzorg. Zijn vriendin werkt in de ouderenzorg en merkt dat mensen die zorg nodig hebben worden gerustgesteld door de mondkapjes. Al weet de voormalig huisarts ook dat de zelfgemaakte mondkapjes niet 100 procent betrouwbaar zijn.

Een zelfgemaakt mondkapje (foto: Omroep Zeeland)

De oproep om mondkapjes te maken komt van Stichting Buurtzorg, die ouderen helpt bij thuisverzorging. Zij publiceerden vorige week een instructie met een uitleg hoe mensen een mondkapje zelf thuis kunnen maken. Door heel Nederland zijn vrijwilligers nu aan de slag.

Vrijwilligers met naaimachine gezocht

Inmiddels heeft Fortrie met hulp van twee vrijwilligers er al tientallen mondkapjes gemaakt die worden gebruikt. "We kunnen er nu 15 per dag in elkaar naaien, maar we hopen dat er meer mensen mee aan de slag gaan." Heb je een naaimachine in huis en wil je deze thuiszorgers en ouderenverzorgers helpen? Dan kan je contact opnemen met de voormalig huisarts via: janfortrie@gmail.com