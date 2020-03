Ook drive-in bij tuincentrum in Koudekerke

Bij de drive-in is het niet mogelijk om iets te kopen zonder bestelling. Dat gaat allemaal online. "Via de website kan de klant een bestelling plaatsen en de bon uitgeprint meenemen. De medewerkers pakken de producten die op de bon staan en zetten die dan veilig in de achterbak. Op die manier hoeft de klant de auto niet uit", vertelt filiaaldirecteur Sjacco Joziasse.

Goed alternatief

Henk Versluis uit Zoutelande is blij met dit alternatief. "In de winkel kom je misschien in aanraking met andere mensen, dus dit is veel beter", zegt hij. Versluis heeft zo'n elf zakken potgrond in zijn achterbak liggen en wat viooltjes. "Het is mooi weer en tuinieren moet ook gebeuren, maar ik doe wel rustig aan", aldus Versluis.

Het tuincentrum in Koudekerke heeft een drive-in geopend voor klanten die de winkel liever niet ingaan. (foto: Omroep Zeeland)

Vooralsnog is het niet mogelijk om alles uit het assortiment uit de winkel op te halen via de drive-in, maar Joziasse is wel van plan de boel uit te breiden. "We hebben de artikelen uitgezocht op spullen die broodnodig zijn om klusjes in de tuin uit te kunnen voeren zoals potgrond, viooltjes en gazononderhoud. Als het goed loopt, willen we komende week het assortiment uitbreiden tot ongeveer 75 artikelen", aldus Joziasse.

