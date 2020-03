Even geen corona: Dit was deze maandag ook in het Zeeuwse nieuws

Vandaag werd de Stationsbrug in Middelburg teruggeplaatst. De brug was een half jaar weg voor een restauratie. Die had nogal wat voeten in de aarde omdat de giftige stof Chroom-6 was gevonden in de oude verflagen. Vanochtend kwam de 70 jaar oude brug weer terug in de provinciehoofdstad, onder toeziend oog van buurtbewoners als Kevin Hulsman.

Kevin Hulsman heeft uitzicht op het herplaatsen van de Stationsburg in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Sinds twee weken is de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen verlaagd. Overdag mag nergens meer harder gereden worden dan honderd kilometer per uur. Op heel het Zeeuwse traject van de A58 is de snelheid omlaag gegaan, Volgens de politie houden mensen zich over het algemeen goed aan de nieuwe maximumsnelheid.

#Prijsdeboer

Belangenvereniging ZLTO is een campagne begonnen om ervoor te zorgen dat de boer een hogere prijs krijgt voor zijn producten. De prijzen die een boer krijgt en wat jij ervoor betaalt in de supermarkt, liggen ver uiteen. Op het moment loopt er al een onderzoek naar dat verschil.

Voor een kilo uien krijgt de boer 15 cent (foto: Omroep Zeeland)

Als het aan gemeenteraadslid Andrie Jumelet van de ChristenUnie in Reimerswaal ligt, gaat zijn gemeente weeskinderen uit vluchtelingenkampen opvangen. Hij heeft een motie ingediend om enkele van die kinderen naar Reimerswaal te halen. "In de Bijbel staat dat we gastvrij moeten zijn voor vreemdelingen en moeten opkomen voor de armsten en verdrukten in de samenleving. Dan moet de opvang van deze weeskinderen voor een gemeente als Reimerswaal toch geen punt zijn", aldus Jumelet, de zelfs zelf nog wel een kind op wil vangen in huis.