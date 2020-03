Vlissingers als door een adder gebeten over kleurbeleid reptielenzoo

De gewraakte gevels van de reptielenzoo (foto: omroep zeeland)

In 2018 besloot Ad Bom van de reptielenzoo om de gevels een nieuwe schilderbeurt te geven. Het werd een combinatie van zachte keuren om de panden aantrekkelijk te maken en vrolijkheid uit te stralen. Dat schoot de monumentencommissie in het verkeerde keelgat. Monumentengevels behoren slechts één kleur te hebben en niet uitgesproken te zijn. Het gebruik van oranje en groen door elkaar staat daar volgens de commissie haaks op. Bovendien, zo zegt een woordvoerder namens de gemeente, is er in de vergunning duidelijk gemaakt wat wel kan en wat niet kan.

Dwangsommen

Een aantal malen zaten Bom, wethouder Rens Reijnierse en de monumentencommissie om de tafel, maar die gesprekken liepen volgens Bom steeds muurvast. En nu moeten de muren overgeschilderd worden op de manier zoals is voorgeschreven, anders moet de reptielenzoo dwangsommen gaan betalen.

Deze kleurencombi valt niet goed bij de monumentencommissie (foto: omroep zeeland)

Vanuit de Vlissingers is inmiddels een petitie getart, die tot nu al door meer dan 700 mensen is ondertekend. De beslissing van de monumentencommissie kan op Facebook op weinig steun rekenen. De algehele tendens is dat de meeste reageerders de kleuren wel leuk vinden en het een aanwinst voor het Bellamypark vinden. Ook vanuit de politiek is steun voor Bom. De raadsfractie van 50PLUS in Vlissingen roept de wethouder op om het advies van de monumentencommissie naast zich neer te leggen.

Wethouder beslist

Wethouder Reijnierse hoeft inderdaad het advies van de commissie niet te volgen en kan besluiten dat de verf mag blijven zitten. Hij zal vandaag na het collegeoverleg een reactie geven. Volgens Ad Bom hoeft het allemaal niet ingewikkeld te zijn:"Als we gewoon overeen komen dat we de verf er af halen wanneer de panden een andere eigenaar krijgen, dan is er toch niets aan de hand? Het gaat erom dat we Vlissingen aantrekkelijk maken voor bezoekers. En dat doen we met deze vrolijke kleuren."

