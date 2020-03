Zeeuw in Oostenrijk: Merlijn vlogt over zijn coronatijd in het buitenland

Merlijn verhuisde begin 2019 naar Salzburg, Oostenrijk, waar hij als ski-, en snowboardleraar aan de slag kon. "Ik reisde hiervoor iedere winter naar een skigebied om les te geven, maar kwam dan in de zomer weer terug naar Zeeland", vult Merlijn aan. "Vorig jaar was ik het beu om heen en weer te reizen en daarnaast kreeg ik een relatie hier in Oostenrijk, dus toen ben ik gebleven."

'Alles is dicht'

Maar toen er in Oostenrijk maatregelen werden genomen voor het bestrijden van het coronavirus, veranderde Merlijns leven. "De skigebieden zijn dicht, dus ik kan geen lesgeven en ik moest mijn andere baan in de horeca ook gedag zeggen", vertelt Merlijn. "Alles is dicht."

"We mogen de deur alleen nog uit voor een frisse neus, de supermarkt of de apotheek", legt Merlijn uit. "Ik mag geen mensen ontmoeten of buiten op een bankje zitten. Ook mag er niemand bij ons over de vloer komen. Houd ik me niet aan deze regels, dan kost dat me duizenden euro's aan boetes."

Zeeuwse Merlijn Berg vlogt vanuit Oostenrijk over coronacrisis. (foto: Omroep Zeeland)

Bent u nieuwsgierig hoe het is om als Zeeuw in tijden van de coronacrisis in het buitenland te leven? Kijk dan iedere maandag en vrijdag om 17.00 uur op onze Facebookpagina 'Trots op Zeeland' voor een nieuwe vlog van Merlijn.