Avondvermaak tijdens coronacrisis: Skeeleren, puzzelen en tv kijken

De skeelers zijn vanonder het stof gehaald (foto: Omroep Zeeland)

Een bewoner van de Van Zylstraat is nog wat bezig in zijn tuin. "Ik moest nog een stronkje eruit halen en daar is nu mooi de tijd voor." In de avonduren kijkt hij nog eens samen met zijn vriendin een filmpje. "We proberen er nog maar wat van te maken."

Aan de rand van het dorp in de Nassauweg rijden twee jongeren op skeelers. Ze hadden er al vijf jaar niet meer op gereden, maar hebben ze vanonder het stof gehaald in de kast. "Nu is het perfect weer voor een rondje en het is lekker om te bewegen."

Je zou verwachten dat deze jongeren 's avonds veel voor de televisie of achter de computer zitten, maar daarvan is geen sprake. "We zijn met de familie spelletjes aan het spelen, sudoku's maken en ook tekenen." Televisie kijken willen ze, zeker met dit weer, niet doen. "Dat willen we vooral bewaren wanneer het weer straks slecht is."

Stilte in de straten van 's-Heerenhoek (foto: Omroep Zeeland)

Twee vriendinnen hebben de loopschoenen aangetrokken en zijn ook nog op pad voor nog een wandeling. Ze zijn niet de enige, want verder in de straat zijn er meer die genieten van het uurtje extra licht, nu de klok is verzet. "We kunnen niets anders verzinnen om te doen", zegt één van de twee terwijl ze er flink de pas in hebben.

Wanneer ze straks thuis komen gaan ze misschien nog wat studeren, bankhangen of een puzzel maken."Ik ben met de Jan van Haasteren puzzels bezig. Leuk hoor. Dat doe ik anders echt nooit."

Iedereen kan zich nog aardig vermaken, maar ze zien uit naar de betere tijden. "Lekker weer op bezoek bij vrienden, of naar de sportschool. Het komt hopelijk snel weer terug."