Zo ziet de speciale corona-afdeling in het ziekenhuis in Oostburg eruit

Verspreid over de regio volgen er nog meer extra verpleegafdelingen.

ZorgSaam opent de nieuwe afdeling in Oostburg met - vooralsnog - acht bedden. Dat aantal kan worden uitgebreid naar maximaal 33. Op de nieuwe coronalocatie werken verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg.

Een hele operatie volgens Eline Riemens, hoofd van deze nieuwe en tijdelijke corona-afdeling. De tweede verdieping van het ziekenhuis werd er speciaal voor ingericht. Een lange gang met kamers aan weerszijden zijn klaar om de corona-patiënten te ontvangen.

Patiënten komen op deze afdeling via de vuile kant." Eline Riemens - hoofd corona-afdeling

"Aan de ene kant van de gang is de vuile kant. Daar komen besmette patiënten door naar binnen en gaan ze ook weer naar buiten. De andere kant is de schone kant en daardoor gaan de medewerkers." Het is volgens Riemens een hele operatie. Naast de kamers zijn ook de medewerkers er klaar voor en er is een ondersteuningsteam met daarin onder meer een psycholoog.

Dat team moet beschikbaar zijn om medewerkers op te kunnen vangen die het de komende weken moeilijk krijgen. Want naast corona-patiënten die na een IC-opname moeten revalideren zullen hier ook corona-patiënten komen te liggen voor palliatieve zorg omdat zij uitbehandeld zijn.

Verpleegkundigen doorlopen het proces nog eenmaal voordat de corona-patiënten komen (foto: Omroep Zeeland)

Nu het aantal coronapatiënten toeneemt, neemt de druk op de huisartsen en de thuiszorg toe. Gecentreerde locaties hebben een voordeel. Een groot aantal patiënten kan makkelijker worden verpleegd met de schaarse beschermende middelen en het schaarse personeel dat er is. Bovendien kan ziekenhuis ZorgSaam herstellende patiënten sneller ontslaan om plek te maken voor nieuwe, ernstige patiënten.

In Goes (woonzorgcentrum Gasthuis) en op Walcheren komen soortgelijke voorzieningen. In heel Nederland zoeken zorginstellingen naar manieren om de thuiszorg op te schalen. ZorgSaam is een van de eersten die nu zo'n aparte afdeling heeft kunnen realiseren.