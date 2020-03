Zorg in Zeeland schaalt over hele linie op, 150 extra plekken voor coronapatiënten in verpleegzorg

Verpleegkundigen in coronatijd (foto: Omroep Zeeland)

Zo zijn zorggroep Ter Weel in Goes bij locatie het Gasthuis en ZorgSaam in het ziekenhuis in Oostburg al begonnen met het inrichten van extra locaties om patiënten op te kunnen vangen. De afdeling in Oostburg opent vandaag met acht bedden en kan worden uitgebreid naar 33 bedden.

De komende dagen volgen andere verpleeglocaties zodat er 150 extra zorgplaatsen voor coronapatiënten in de verpleegzorg bijkomen.

Gehandicaptenzorg en verslavingszorg

Ook de gehandicaptenzorg, verslavingszorg en Emergis zetten speciale afdelingen op, zodat cliënten met (een vermoeden van) corona in combinatie met hun eigen problematiek kunnen worden verzorgd en begeleid.

Ziekenhuis Adrz plaatst morgen een tent bij de ingang van de ambulance. (foto: Omroep Zeeland)

Ziekenhuis Adrz in Goes plaatst morgen een tent bij de ambulance-ingang. In die tent, die volgende week in gebruik wordt genomen, vindt de eerste diagnose van patiënten plaats.

Ook kijken naar hotels

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) verwacht dat er naast bestaande zorglocaties ook uitgeweken zal moeten worden naar andere locaties, bijvoorbeeld hotels. "Duidelijk is dat de Zeeuwse zorg tijdens de piek onder druk zal komen te staan", schrijft de Veiligheidsregio Zeeland.

"Zeeland is een regio met relatief veel ouderen, die vatbaarder zijn voor het virus." Door de extra zorgcapaciteit kan de druk op huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg verlicht worden en kunnen Zeeuwen in Zeeland blijven voor hun behandeling.

Lees ook: