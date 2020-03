Testcentrum getijdencentrale Grevelingendam loopt door miljoenentekort nog meer vertraging op

De doorlaat in de Grevelingendam waar een testcentrum voor getijdenstroom wordt aangelegd (foto: Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV.)

Het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) in de Flakkeese Spuisluis -de plek waar turbines op waterkracht getest en gedemonstreerd moeten worden- zou in 2018 van start gaan, maar liep door verschillende redenen vertraging op. In september 2019 liet toenmalig General Manger Pieter Bloemendaal weten dat er nog wat financiële problemen opgelost moesten worden, maar dat hij het volste vertrouwen had dat dit zou lukken.

Investeerder en aandeelhouder trekken zich terug

Inmiddels blijkt dat Bloemendaal afstand heeft genomen tot het project. In januari trok investeerder van het eerste uur, Ferdinand Dees zich terug. En ook aandeelhouder Piet Ackermans, die de bouw overzag, verliet dit jaar het project.

Wel nog aanwezig is directeur Menno Broers. Hij geeft aan dat de ontwikkeling van het testcentrum nog steeds in gang is. Maar er is nog 9 miljoen euro nodig om de plannen uit te voeren: ruim 7 miljoen voor de afbouw van het centrum en ruim 1,5 miljoen voor de aanschaf van eigen turbines. Met die turbines wil BT Projects, naast het testen en demonstreren van turbines van anderen, energie produceren en verkopen.

Financiers zijn lastig te overtuigen

De zoektocht naar investeerders is moeilijker dan in eerste instantie werd gedacht, volgens Broers: "De gesprekken met financiers zijn wel constructief, maar ze willen meer weten van het project dan normaal. Het is voor hen een ongewoon investeringsproject en we moeten aantonen dat het kans van slagen heeft."

De coronacrisis heeft er volgens hem voor gezorgd dat de gesprekken met de banken vertraagd zijn. Er is wel druk om zo snel mogelijk met het bouwen verder te gaan. Het werk aan de sluis mag van Rijkswaterstaat vanwege het stormseizoen alleen plaatsvinden tussen april en oktober.

Tidal Technology Center Grevelingendam (foto: BT Projects)

Provincie Zeeland heeft via het Zeelandfonds al 3,7 miljoen euro subsidiegeld in het project gestoken en laat desgevraagd weten dat de subsidieovereenkomst op verzoek van Broers is verlengd. Daardoor heeft BT Projects in theorie tot drie maanden na 1 april 2020 de tijd om de financiering rond te krijgen.

De provincie wil niet ingaan op de vraag of er nog meer subsidiegeld naar het testcentrum gaat wanneer BT Project het benodigde bedrag niet bij elkaar krijgt.

Tidal Technology Center Grevelingendam (foto: BT Projects)

Broers gelooft nog steeds dat het BT Projects gaat lukken het technologiecentrum te financieren en af te bouwen, op voorwaarde dat overheid en financiers dit ondersteunen. Hij wijst op het belang van TTC-GD als ontwikkelplek voor duurzame energie voor Nederland en Zeeland in het bijzonder.

Financiers overtuigen

Hij zegt ook dat er voldoende animo is van bedrijven om hun turbines te laten testen bij TTC-GD, maar geeft tegelijk aan dat er daarvoor nog geen contracten getekend zijn. BT Projects moet nu hard aan de slag om de financiers ervan te overtuigen dat die intenties voldoende zijn om de benodigde miljoenen op tafel te leggen.

Als dat niet lukt zullen Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en BT Projects moeten beslissen of de stekker uit het testcentrum getrokken moet worden.