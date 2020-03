ICT-bedrijf uit Yerseke heeft het druk door thuiswerkers

"Je ziet veel vraag naar thuiswerkplekken", vertelt Frank Meijer, adviseur IT bij het bedrijf uit Yerseke. "De klanten hebben van alles nodig om dat werkbaar te maken. Denk aan laptops, tablets en smartphones. Niet iedereen heeft dat en daar helpen wij bij."

Week op week af

In het bedrijf zelf is het rustig. "We hebben de helft van het personeel bewust niet op kantoor", vervolgt Meijer. "Mocht er hier iemand ziek worden, dan kan een ander het overnemen en kan het werk gewoon doorgaan. We hebben een week op en week af rooster gemaakt."

Thuiswerken is best veilig in te richten", aldus Meijer. "We kunnen assisteren met bepaalde software om dat toch veilig te doen, om een veilige verbinding te hebben. Dat is gelukkig ook een punt van aandacht bij de meeste bedrijven."

Gouden tijden

Van gouden tijden wil Meijer niet spreken. "We ondersteunen onze klanten zoveel mogelijk en waar het kan doen we dat ook gratis. Je moet dit toch met elkaar doorkomen."