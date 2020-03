Als je voornaam ineens wereldnieuws is, Corona uit Arnemuiden kan erover meepraten

Dit is Corona Meerman afkomstig uit Arnemuiden (foto: Corona Meerman)

Meerman heeft overwogen zich voortaan voor te stellen met haar doopnaam, Maria. "Maar toen ik dat deed en m'n e-mailadres noemde, met daarin Corona Meerman, keek de vrouw helemaal raar op. Dus ik ben toch maar weer teruggegaan naar mijn roepnaam."

In Nederland lopen volgens de Nederlandse voornamenbank van het Meertens Instituut 44 vrouwen rond die Corona als voornaam hebben. Meerman uit Arnemuiden is er één van. "In het begin van de coronacrisis leverde het heel veel prikkels op: ik hoorde en las mijn naam overal."

Inmiddels is Meerman er wel aan gewend, al krijgt ze nog steeds rare blikken als ze zich voorstelt. "'Echt?', zeggen mensen dan om vervolgens te vragen hoe dat voor mij is. Anderen hebben medelijden. Tegenwoordig krijg ik vier stempels bij de koffie in plaats van één", lacht ze.

Ik ben nog steeds trots op mijn naam." Corona Meerman

Ze ziet het zelf vooral positief in. "Mensen konden mijn naam altijd al goed onthouden, vanwege dat biertje, nu helemaal." Ze hoorde eerder over naamgenoten die hun naam willen veranderen, maar daar piekert ze niet over.

"Ik ben nog steeds trots op mijn naam. Ik vind het een mooie naam, omdat het 'kring rond de zon' betekent." Ook focust ze zich vooral op de positieve aspecten die ontstaan in de coronacrisis. "Wereldwijd zie je dat mensen voor elkaar zorgen, even de tijd op stil zetten en pauze nemen. We hebben even geen haast."