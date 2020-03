'Meer uithuisplaatsingen door coronacrisis'

Kind aan rekstok (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Dit relaas komt van Daniëlle. Ze werkt in de crisisdienst van een jeugdzorginstelling. Om privacy-redenen noemen we haar achternaam niet. In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland gaf ze een inkijkje in hoe haar werk door de coronamaatregelen is veranderd. "Het aantal meldingen neemt toe, zowel bij gezinnen die al bij ons bekend zijn als bij nieuwe gezinnen. Normaal zouden wij sneller ter plaatse gaan, maar nu proberen we meldingen noodgedwongen telefonisch af te handelen. Dat voelt heel ongemakkelijk."

Schrik en angst

Thuisbezoeken zijn niet toegestaan als iemand in het gezin verkouden is, koorts heeft of moet hoesten. En áls het dan tot een huisbezoek komt, verschijnt Daniëlle met een veilheidsbril, een mondkapje en in beschermende kleding bij het crisisgezin. "Normaal ga je naast de ouders staan, geef je een hand, want je wilt het samen oplossen met de ouders. Normaal ga je op je hurken voor het kind, je wilt met het kind praten, vragen wat hij of zij aan 't doen is, het geruststellen. Dat kan niet meer, je ziet de schrik en de angst in de ogen van zo'n kind. 'Je lijkt wel een spion', zei er laatst één tegen mij. 'Of een robot'."



Veel medewerkenden in de zorg staan momenteel in de overlevingsstand, zoals Luuc Smit het in het programma uitdrukte. "Ze zijn weliswaar opgeleid om om te gaan met drukte en stress, maar wat we nu zien is zó uitzonderlijk, zó extreem Andere mensen zien lijden geeft stress, het grijpt je aan."

Luuc Smit is docent psychotrauma en verliesverwerking aan de HZ. Ook heeft hij een praktijk voor hulpverlening en haptonomie. Hij was onder meer directeur van Slachtofferhulp Zeeland.

Veerkracht

Smit verwacht overigens niet dat veel werkenden in de zorg straks te maken krijgen met het PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). "Mensen hebben van nature veel veerkracht. Wél moeten we eventuele klachten onderkennen en daar aandacht en zorg aan besteden."

Smit roept ook op om wat afleiding te zoeken. "Probeer nou 'ns om niet de hele dag naar het journaal te kijken. Laat je onzekerheid niet omslaan in angst. Laat je wel informeren, maar laat je niet gek maken. Ga ook 'ns de natuur in." Hij verhaalt van een krantje dat hij mocht ontvangen van een zevenjarig meisje. "Dat had ze volgeschreven met alleen maar goed nieuws."

Kaartje



Het is volgens Smit van het grootste belang om onze waardering voor mensen in vitale beroepen ook ná de coronacrisis te blijven uitspreken. "We moeten hen als samenleving blijven waarderen. Een kaartje nu is over drie maanden nét zo belangrijk. We moeten voorkómen dat straks de helft van de zorgmedewerkenden uitvalt door juist nu in te zetten op steun aan deze mensen!"