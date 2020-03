Medeleven maar ook complimenten van Han Polman: 'Houd vol Zeeuwen'

"In de eerste plaats leven ik en vele anderen mee met mensen die slachtoffer zijn geworden van het coronavirus. Nabestaanden van mensen die gestorven zijn aan het virus, maar ook met mensen die het virus nu bij zich dragen. Die het soms weten, soms ook niet", aldus Polman.

De voorzitter van het dagelijkse provinciebestuur deelt ook complimenten uit. "Ik en de belangrijkste hulpdiensten met mij, zien dat mensen afstand houden, geen onnodig contact zoeken. Daar heb ik respect voor."

Het beste er van maken

Voor de Zeeuwen die de boel draaiende houden, heeft Polman bewondering. "De zorg, supermarkten, schoonmakers, mensen van het openbaar vervoer, de kinderopvang, onderwijs al dan niet thuis. Ik heb grote waardering voor al die mensen die er het beste van maken."

Op 16 maart, bij het begin van de ingrijpende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, sprak Polman via een videoboodschap de Zeeuwen toe, omdat hij hen een hart onder de riem wilde steken. Dat doet hij nu, twee weken later, opnieuw.

Er is in die twee weken veel veranderd, de eerste dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, er liggen mensen op de intensive care die vechten voor hun leven. Het maatschappelijke leven is grotendeels tot stilstand gekomen.

Bizarre werkelijkheid

Polman spreekt van een bizarre werkelijkheid, een omgekeerde wereld. "Wij die graag gasten ontvangen, dat wij juist nu toeristen moeten weren, dat is een enorme slag. Maar dat is om de zorgcapaciteit hier op peil te houden. We vragen begrip. Maar we zijn ook bezig hoe we ondernemers hier kunnen helpen, gemeentes proberen dat bijvoorbeeld ook.

Maar het allerbelangrijkste vindt Polman voor de komende tijd dat we op elkaar blijven letten. "Geef elkaar fysiek en geestelijk de ruimte. Sommige mensen zijn klein behuisd, probeer ook daar de ruimte te zoeken. Zie naar elkaar om en houd vol. Want dit is niet snel voorbij."

