Grote zorgen bij Zeeuwse voetbalclubs: 'Het is gewoon overleven'

(foto: Omroep Zeeland)

Het blijft nog steeds onduidelijk of er na 6 april weer gevoetbald wordt. Voorzitter Winterswijk van Walcheren heeft al aangegeven aan de KNVB het niet te zien zitten om dit seizoen nog door te gaan. "We zouden nog tot eind mei voetballen, maar ik denk nu dat het totaal niet realistisch is om te denken dat er nog op amateurniveau wordt gevoetbald", vertelt Winterswijk.

Overleven

Doordat de huur van de velden in de gemeente Vlissingen hoger is dan in andere gemeentes, is het extra zwaar voor de Vlissingse clubs. Terwijl dat doorloopt is er dus weinig positiefs te melden over de toekomst. "Het is voor ons nu echt overleven. We zijn echt afhankelijk van contributie op dit moment. Ook sponsoren beginnen zich achter hun oren te krabben", zegt voorzitter Winterswijk.

Noodloket

Het compensatieverzoek van Walcheren is mogelijk nu het Kabinet vandaag heeft beslist dat ook sportverenigingen een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro kunnen ontvangen via het noodloket. Dat loket is van van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ondernemers, en dus ook sportverenigingen krijgen dit bedrag als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen.

Ondertussen is er tussen de Vlissingse voetbalverenigingen contact geweest om te kijken hoe ze er samen uit kunnen komen. Iets dat ook echt nodig is, vindt Winterswijk. "Zeker nu is het belangrijk dat we er samen uit komen, want als dit nog even doorgaat, kan het heel moeilijk gaan worden."