Zeeuwse 'natuuriconen' krijgen 150.000 euro subsidie

Er komt geld onder meer voor de patrijs. (foto: Omroep Zeeland)

De otter was uitgestorven in Zeeland, maar komt steeds dichter bij de Zeeuwse wateren, zeggen verschillende natuurexperts. Daarom gaat Stichting Het Zeeuwse Landschap samen met stagiairs en vrijwilligers onderzoeken of de otter misschien al zijn entree in Zeeland heeft gemaakt. Voor die zoektocht is 8.000 euro vrijgemaakt.

50.000 euro voor zenders zeearenden

Voor de zeearend trekt de provincie wat meer geld uit, zo'n 50.000 euro. De grote roofvogel met een spanwijdte tot 2,5 meter leeft sinds kort in natuurgebied 'De slikken van de Heen' bij Sint Philipsland. Het geld gaat naar jonge zeearenden. Die krijgen een zender, zodat er informatie kan worden verzameld over de vogels. Over hoe zij het doen in Zeeland of ze bijvoorbeeld voldoende eten kunnen vinden. Zeearenden zijn zeldzaam in Nederland, het eerste broedgeval was in 2006, in de Oostvaardersplassen.

Kop van een jonge zeearend, hier zes weken oud. (foto: Chiel Jacobusse, Het Zeeuws Landschap)

Australië

Ook gaat er subsidie naar plevieren en in het bijzonder de strandplevier. Dat is een Zeeuwse kustbroedvogel waar het niet goed mee gaat. Met de ervaring die is opgedaan met een proef in Australië wordt er nu ook een zelfde proef in Zeeland gedaan met nestbescherming. Daardoor zouden de eieren niet langer worden geroofd en zou het aantal plevieren in Zeeland uiteindelijk moeten toenemen.

Ook voor patrijzen wordt geld vrijgemaakt, Het natuurproject 'Partridge' krijgt een vervolg van drie jaar. Hierbij werken boeren, jagers en natuurbeschermers samen zodat akkervogels als de patrijs beter in leven kunnen blijven. In de afgelopen 50 jaar is de populatie patrijzen afgenomen met meer dan 95%, stellen natuurorganisaties.

Dat samenwerken gebeurt nu al bij Burgsluis, het is de bedoeling dit op meer plaatsen in Zeeland gaat gebeuren.