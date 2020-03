Oudste inwoner van Zeeland viert verjaardag in eenzaamheid

Mevrouw Paulusse-Priester uit Goes viert vandaag haar 107e verjaardag. Door de strenge regels in verzorgingstehuizen mag zij ook niemand zien, behalve personeel. Burgemeester Margo Mulder van Goes sprak daarom met haar via de telefoon, vanaf de stoep voor haar flat bij het Randhof.

Vanachter het raam praat de 107-jarige met de burgemeester (foto: Omroep Zeeland)

"Het gaat wel met me. Maar ik ga wel achteruit," laat mevrouw Paulusse-Priester vanachter het raam weten. Toch houdt ze de moed erin, want ze kan nog lopen. "Voor m'n leeftijd gaat het eigenlijk nog best goed."

Ze houdt al het nieuws op de voet bij en ook de coronacrisis is haar dus niet ontgaan. "Dat is allemaal niet zo mooi hè en ik volg het allemaal via de krant."

'M'n gedachten zijn nog goed hoor'

Burgemeester Mulder vertelde mevrouw Paulusse-Priester dat ze toch nog net zo fit klonk als vorig jaar, toen ze ook contact hadden op haar verjaardag. "M'n gedachten zijn ook nog goed en dat is heel wat waard."

Helaas moet ze haar bijzondere feestje alleen vieren. Ze heeft kado's en bloemen gehad van kinderen en kleinkinderen, maar voor de rest komt er alleen personeel. De burgemeester spreekt met haar af, dat wanneer alles voorbij is, ze toch nog een keer bezoek krijgt van Margo Mulder.