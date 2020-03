'Toeristen' Dinie en Eric vanuit Nieuwvliet naar ander vakantiepark

Eric en Dinie van Stralen willen niet weg van de camping in Nieuwvliet (foto: Omroep Zeeland)

In Limburg zijn toeristen wel welkom. Het gezin Van Stralen mag voorlopig gratis op een vakantiepark in Noord-Limburg verblijven. Het echtpaar vertelt erover bij onze collega's van L1. "De aandacht die we van de media hebben gehad, heeft ertoe geleid dat we nu tot 21 april kosteloos een plekje krijgen aangeboden bij Droompark Maasduinen. Wij zijn heel blij en opgelucht. 21 april is de incubatietijd voorbij en kunnen we als het goed is weer gewoon naar huis. Daarom rijden we nu terug."

Coronaverschijnselen bij kleinkinderen

Dinie en Eric wilden niet naar huis, omdat hun dochter in hun huis woont, met haar drie kinderen die allen griepverschijnselen hebben. Bij de schoondochter van het Limburgse echtpaar, die in een ander huis woont, is corona geconstateerd. "Wij zitten in de risicogroep. Mijn man slikt behoorlijk wat medicijnen, is 70 en ik ben 67."

